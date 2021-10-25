В Харькове решили провести «Зомбифест», который ранее отменили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Посвященный Хэллоуину фестиваль должен состояться 30-31 октября в городском парке Горького.

Как пишет LB.ua, представитель парка Андрей Кравченко уверяет, что мероприятие пройдет с соблюдением всех карантинных требований.

— Мы планируем провести, но с соблюдением норм: мы призываем всех быть в масках, соблюдать по возможности социальной дистанции, будет лучше, если будут люди вакцинированы, время еще есть, – говорит Андрей Кравченко.

Фестиваль решили отменить 13 октября, потому что опасались введения «красной» зоны. Однако поскольку сейчас таких прогнозов нет, администрация парка вместе с мэрией решили провести фестиваль, который, по словам Андрея Кравченко, ежегодно посещали десятки тысяч человек.

Стоит отметить, что с 10 октября Харьков и Харьковская область перешли в «оранжевую» зону эпидопасности. В «оранжевой» зоне запрещено проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на четыре квадратных метра площади здания или территории. За последние сутки на Харьковщине обнаружили более 1508 случаев коронавируса.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 20 791 человека, зафиксировано 386 летальных случаев, 6081 пациент выздоровел. В общем сделали 110 224 теста на COVID-19.