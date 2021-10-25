Военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады, базирующейся во Львове, присоединились к песенному флешмобу «Батько наш Бандера».

Как сообщается на странице бригады в Facebook, львовские десантники решили передать эстафету другим военнослужащим. В частности, пригласили присоединиться собратьев из 79-й отдельной десантно-штурмовая бригады Николаева.

— Национально-патриотическое воспитание детей – неотъемлемая часть формирования нации! Рожденные свободными уже сегодня четко выражают свою позицию. Мы – военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, благодарим юное поколение за прославление украинских ценностей и поддерживаем их! Спасибо священнослужителям коллектива «Пентархия» за популяризацию военно-патриотической песни, – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Николаев из зоны проведения Операции объединенных сил вернулись военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.