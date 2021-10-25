В Николаевской области 91-летний пенсионер зарегистрировал на себя автомобиль Lanos. Он стал самым старшим клиентом сервисного центра МВД по области.

Об этом сообщает пресс-служба Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Николаевской области.

В сервисном центре отмечают, что николаевские пенсионеры постоянно удивляют своей активностью. В августе нынешнего года, 79-летняя Ольга Ивановна получила свое первое в жизни водительское удостоверение.

– Так вот, на этой неделе этот возрастной рекорд побил 91-летний пан Степан! Человек почтенного возраста посетил центр, чтобы осуществить перерегистрацию авто на свое имя. Предоставил все необходимые документы, несколько часов и счастливый обладатель уже держит в руках номер, – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина в прошлом был водителем 1-го класса, прошел службу в тогдашней еще советской милиции. Также в ведомстве напомнили, что с начала года в территориальных сервисных центрах МВД Николаевской проведено почти 32 тысячи операций по регистрации/перерегистрации транспортных средств. Во время предоставления административных услуг было выявлено 24 факта использования клиентами документов с признаками подделки.

Ранее сообщалось, что пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет с 1 октября 2021 года начали выплачивать ежемесячную компенсацию. До 400 гривен получат около 1 миллиона человек.