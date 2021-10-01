Пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет с 1 октября 2021 года начнут выплачивать ежемесячную компенсацию. До 400 гривен получат около 1 миллиона человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 22 февраля 2021 года № 127.

Ранее планировалось, что компенсацию до 400 гривен начнут выплачивать с 1 июля 2021 года. Однако Кабмин перенес начало на 1 октября, одновременно отменив норму, согласно которой начиная с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.

Напомним, ллетом Пенсионный фонд провел перерасчет выплат, повысив их, в среднем на 40 гривен. Выплаты пересмотрели из-за увеличения стоимости прожиточного минимума.