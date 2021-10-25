На Херсонщине в Каховке развернут госпиталь из модулей и блока, в котором будут места на 120 пациентов.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Мобильный госпиталь включает в себя различные модули, в том числе палаты для больных и блок интенсивной терапии, который находится на автономном обеспечении благодаря электрогенераторам, башням освещения и тепловым пушкам.

Развертывание и установка этих модулей возле больницы позволит ей принять на сотню пациентов больше.

Как сообщалось, в Херсонской области ковидные госпитали были забиты на 95%.