На Херсонщине в Каховке развернут госпиталь из модулей и блока, в котором будут места на 120 пациентов.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
Мобильный госпиталь включает в себя различные модули, в том числе палаты для больных и блок интенсивной терапии, который находится на автономном обеспечении благодаря электрогенераторам, башням освещения и тепловым пушкам.
Развертывание и установка этих модулей возле больницы позволит ей принять на сотню пациентов больше.
Как сообщалось, в Херсонской области ковидные госпитали были забиты на 95%.
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На Херсонщине в Каховке развернут госпиталь из модулей и блока, в котором будут места на 120 пациентов.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
Мобильный госпиталь включает в себя различные модули, в том числе палаты для больных и блок интенсивной терапии, который находится на автономном обеспечении благодаря электрогенераторам, башням освещения и тепловым пушкам.
Развертывание и установка этих модулей возле больницы позволит ей принять на сотню пациентов больше.
Как сообщалось, в Херсонской области ковидные госпитали были забиты на 95%.