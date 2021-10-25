Благодаря финансовой помощи от США Минздрав получил возможность обновить оборудование для транспортировки и хранения прививок.

Об этом информируют в самом ведомстве.

На новые поставки могут рассчитывать больше 3 тысяч прививочных пунктов по всей стране. Медики получат:

5643 термоконтейнеров;

8100 термосумок;

197 730 холодильных элементов;

27 486 аппаратов температурного мониторинга.

Первые предметы начали работу в пунктах вакцинации еще в конце сентября. Речь идет о 2700 термосумках, которые позволяют хранить вакцины против ковида при температурном режиме от +2 до +8 по Цельсию.

При этом полученные устройства подойдут не только для вакцин против COVID-19, но и для обычных прививок, предусмотренных национальным календарем.

Ранее сообщалось, в Николаеве открывается пункт массовой вакцинации от COVID-19 в кинотеатре Multiplex в ТРЦ City Center.