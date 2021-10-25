Благодаря финансовой помощи от США Минздрав получил возможность обновить оборудование для транспортировки и хранения прививок.
Об этом информируют в самом ведомстве.
На новые поставки могут рассчитывать больше 3 тысяч прививочных пунктов по всей стране. Медики получат:
При этом полученные устройства подойдут не только для вакцин против COVID-19, но и для обычных прививок, предусмотренных национальным календарем.
Ранее сообщалось, в Николаеве открывается пункт массовой вакцинации от COVID-19 в кинотеатре Multiplex в ТРЦ City Center.
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Благодаря финансовой помощи от США Минздрав получил возможность обновить оборудование для транспортировки и хранения прививок.
Об этом информируют в самом ведомстве.
На новые поставки могут рассчитывать больше 3 тысяч прививочных пунктов по всей стране. Медики получат:
При этом полученные устройства подойдут не только для вакцин против COVID-19, но и для обычных прививок, предусмотренных национальным календарем.
Ранее сообщалось, в Николаеве открывается пункт массовой вакцинации от COVID-19 в кинотеатре Multiplex в ТРЦ City Center.