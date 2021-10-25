На Николаевщине в Куцурубской территориальной громаде впервые состоялся праздник молодого вина «Ольвійські ленеї». Участники мероприятия посмотрели театрализованные постановки, перформансы и посетили экскурсии.

В селе Парутино на территории одной из местных виноделен обустроили несколько тематических зон. Все стилизовано под древнюю Грецию. По словам владельца винодельни Павла Магаляса, фестиваль молодого вина организовали впервые и планируют его проводить ежегодно.

Дегустацию и презентацию вин разнообразили культурной программой. На импровизированной сцене для гостей выступали артисты Николаевского художественного академического русского драматического театра, играли музыканты, читали стихи поэты, под гитарный аккомпанемент и без него.

Возле двух емкостей, одна из которых стилизована под античную, собрались люди. По два участника ногами давили виноград на скорость. Победителей определили по количеству собранного сока. Кроме того, художник Владимир Бахтов подготовил перформанс. Семь зеркал, семь белых квадратов из фильтров для вина и столько же черных. По словам автора, перформанс посвящен теме смерти и возрождения бога виноделия Диониса.

Напомним, что в Украине в период новогодних праздников будет достаточно холодно, температура воздуха в отдельные дни может опуститься до -15 градусов, но снега не ожидается.