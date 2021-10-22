В Украине в период новогодних праздников будет достаточно холодно, температура воздуха в отдельные дни может опуститься до -15 градусов, но снега не ожидается.

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова на пресс-конференции в Укринформе.

— Температурный режим будет очень положительный, высокий до Нового года. И все осадки, которые будут проходить, будут в виде дождя и мокрого снега. И получается, что снежный покров не успеет лечь. Но первые дни января будут с большим похолоданием, — рассказала Вазира Мартазинова.

Она добавила, в конце ноября — начале декабря среднесуточная и дневная температура ожидается на уровне 5°С. Затем будут холодные дни в новогодний период – до -10-15°С, а затем температура немного поднимется.

Следующее значительное похолодание синоптики ожидают в феврале.

В целом, по словам Вазиры Мартазиновой, зима будет протяжная, температурный режим неустойчив.

Что же касается февраля, то он будет холодным, но теплее, чем февраль прошлого года.

Как сообщалось, с субботы 23 октября начнется пуск тепла на объекты социально-культурной сферы Николаева.