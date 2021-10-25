На временно оккупированных территориях больными коронавирусом заполнены уже две третьи больниц. Под госпитализацию пациентов с COVID-19 не разворачивают пока только онкоотделения.
Об этом сообщает Восточная правозащитная группа в Facebook.
«2/3 лечебных учреждений в ОРДЛО заполнены больными от COVID-19. В большинстве городов ОРДЛО заполнены и гинекологические отделения, операции по гинекологии проводятся только в Луганске и Донецке в ограниченном количестве. Исключение составляют только отделения онкологические, их пока не отдают под COVID-19», — говорится в сообщении.
Отмечается, что медицинского персонала не хватает, а больницы в небольших городах (Антрацит, Дебальцево) страдают от нехватки воды. Также не проводится вакцинация местных жителей, утверждают правозащитники.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 октября в Николаевской области выявлено 565 новых подтвержденных случаев коронавируса.
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На временно оккупированных территориях больными коронавирусом заполнены уже две третьи больниц. Под госпитализацию пациентов с COVID-19 не разворачивают пока только онкоотделения.
Об этом сообщает Восточная правозащитная группа в Facebook.
«2/3 лечебных учреждений в ОРДЛО заполнены больными от COVID-19. В большинстве городов ОРДЛО заполнены и гинекологические отделения, операции по гинекологии проводятся только в Луганске и Донецке в ограниченном количестве. Исключение составляют только отделения онкологические, их пока не отдают под COVID-19», — говорится в сообщении.
Отмечается, что медицинского персонала не хватает, а больницы в небольших городах (Антрацит, Дебальцево) страдают от нехватки воды. Также не проводится вакцинация местных жителей, утверждают правозащитники.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 октября в Николаевской области выявлено 565 новых подтвержденных случаев коронавируса.