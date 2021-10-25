На временно оккупированных территориях больными коронавирусом заполнены уже две третьи больниц. Под госпитализацию пациентов с COVID-19 не разворачивают пока только онкоотделения.

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа в Facebook.

«2/3 лечебных учреждений в ОРДЛО заполнены больными от COVID-19. В большинстве городов ОРДЛО заполнены и гинекологические отделения, операции по гинекологии проводятся только в Луганске и Донецке в ограниченном количестве. Исключение составляют только отделения онкологические, их пока не отдают под COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинского персонала не хватает, а больницы в небольших городах (Антрацит, Дебальцево) страдают от нехватки воды. Также не проводится вакцинация местных жителей, утверждают правозащитники.