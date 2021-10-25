За предыдущую неделю от COVID-19 привито 20 тысяч 480 николаевцев.

Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Ирина Шамрай 25 октября во время брифинга в мэрии, пишут НикВести.

За неделю COVID-19 заболело 1 тысяча 917 жителей Николаева. Умерло 67 пациентов. В стационары поступили 512 человек, выписано 321.

Ирина Шамрай отметила, что в городе 14 пунктов вакцинации работают на базе семейных амбулаторий. Создано 13 мобильных бригад, которые выезжают в организации и учреждения, где прививают коллективы на местах. Также 7 центров вакцинации, которые работают ежедневно с 9:00 до 16:00. Два из них открыли на днях, они расположены в ТЦ «City Center» и на железнодорожном вокзале.

Ранее сообщалось, что за сутки, 25 октября, в пункте вакцинации от COVID-19 на железнодорожном вокзале «Николаев» привили только 4 человек.