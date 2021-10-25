За сутки, 25 октября, в пункте вакцинации от COVID-19 на железнодорожном вокзале «Николаев» привили только 4 человек.

Об этом упомянула начальница управления образования Ирина Шамрай в ходе расширенного аппаратного совещания Николаевского горсовета.

Она напомнила, что в городе на данный момент работает 14 пунктов вакцинации на базе амбулаторий общей практики семейной медицины, а также 13 мобильных бригад.

— Работает 7 центров вакцинации, вчера добавился центр вакцинации в «City Center» в кинотеатре, где было вакцинировано 102 человека, и центр вакцинации на железнодорожном вокзале. Но, к сожалению, там вчера было вакцинировано только 4 человека. Поэтому мы посмотрим по результатам его работы, если далее это будет неэффективно, бригаду из врача и медработников там держать будет нецелесообразно, сегодня этот вопрос решится, — сказала Ирина Шамрай.

Напомним, по состоянию на понедельник, 25 октября, на Николаевщине вакцинировали 451 217 человек, за сутки — 2230.