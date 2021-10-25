По состоянию на понедельник, 25 октября, на Николаевщине вакцинировали 451 217 человек, за сутки — 2230.

Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации.

Желающих вакцинировали препаратами:

CORONAVAC — 574 (1 доза — 466, 2 доза — 108);

COMIRNATY — 1453 (1 доза — 1177, 2 доза — 276);

ASTRAZENECA — 203 (1 доза — 134, 2 доза — 69).

Привито мобильными бригадами — 196:

CORONAVAC — 30;

COMIRNATY — 165;

ASTRAZENECA — 1.

Вакцинировано в пунктах вакцинации — 476:

CORONAVAC — 153;

COMIRNATY — 216;

ASTRAZENECA — 107.

В центрах вакцинации — 1558:

CORONAVAC — 391;

COMIRNATY — 1072;

ASTRAZENECA — 95.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 октября в Николаевской области выявлено 565 новых подтвержденных случаев коронавируса.