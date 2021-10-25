По состоянию на понедельник, 25 октября, на Николаевщине вакцинировали 451 217 человек, за сутки — 2230.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации.
Желающих вакцинировали препаратами:
Привито мобильными бригадами — 196:
Вакцинировано в пунктах вакцинации — 476:
В центрах вакцинации — 1558:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 октября в Николаевской области выявлено 565 новых подтвержденных случаев коронавируса.
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По состоянию на понедельник, 25 октября, на Николаевщине вакцинировали 451 217 человек, за сутки — 2230.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации.
Желающих вакцинировали препаратами:
Привито мобильными бригадами — 196:
Вакцинировано в пунктах вакцинации — 476:
В центрах вакцинации — 1558:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 октября в Николаевской области выявлено 565 новых подтвержденных случаев коронавируса.