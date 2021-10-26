До конца года ожидается поставка 13,5 млн доз антиковидной вакцины КОМІРНАТІ/COMIRNATY производства Pfizer-BioNTec.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, на сегодня Украина располагает 1,5 млн доз данной вакцины. На прошлой неделе были сделано 1,5 млн вакцинаций.

— В настоящее время в Украине находится около 1,5 млн доз вакцины КОМІРНАТІ/COMIRNATY (производства Pfizer-BioNTech- ред.), еще 13,5 млн доз этой вакцины Украина получит до конца 2021 года в рамках подписанных контрактов, — сказал Игорь Кузин.

Напомним, благодаря финансовой помощи от США Минздрав получил возможность обновить оборудование для транспортировки и хранения вакцин.