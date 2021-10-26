Десятки миллионов пар израсходованных медицинских перчаток были проданы в Соединенных Штатах как новые в разгар пандемии. Они приехали из Таиланда, где вещи были вымыты, затем упакованы и отправлены в США.
Факты стали известны после нескольких месяцев расследования CNN.
В настоящее время в обеих странах ведутся уголовные расследования с целью выявления и преследования людей, которые продавали использованные перчатки и подвергали опасности здоровье медицинского персонала и пациентов.
Целые пакеты использованных медицинских перчаток были конфискованы тайскими властями. Вещи выстирывали и подавали как неиспользованные.
Однако десятки миллионов других медицинских перчаток, которые уже использовались, ускользнули от бдительности властей Бангкока и достигли Соединенных Штатов.
— Мы начали получать телефонные звонки от очень разгневанных клиентов, которые кричали на нас. Перчатки не были новыми, их стирали, перерабатывали, мы точно не знаем, откуда они. Некоторые были грязными, некоторые с пятнами крови, — сказал американский бизнесмен.
Власти США получали жалобы на качество медицинских перчаток, присланных из Таиланда некой компанией, но импорт таких изделий из азиатского государства продолжался, как показало расследование CNN.
— Они не подходили для использования в больницах. Они никому не подходили. Вы видите, как они упакованы, они сложены в кучу, как будто кто-то засунул их рукой в коробку. Их определенно мыли. На них заметны коричневые разводы, — сказано в материале.
В общей сложности в США попали 80 миллионов использованных медицинских перчаток, но неясно, где именно они были распространены и использовались ли они в медицинских учреждениях. Министерство внутренней безопасности США открыло расследование по факту продажи такого товара.
Напомним, правоохранители разоблачили в Киеве группу лиц, которые по заказу туристических фирм массово подделывали ПЦР-тесты и справки о вакцинации против COVID-19.
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Десятки миллионов пар израсходованных медицинских перчаток были проданы в Соединенных Штатах как новые в разгар пандемии. Они приехали из Таиланда, где вещи были вымыты, затем упакованы и отправлены в США.
Факты стали известны после нескольких месяцев расследования CNN.
В настоящее время в обеих странах ведутся уголовные расследования с целью выявления и преследования людей, которые продавали использованные перчатки и подвергали опасности здоровье медицинского персонала и пациентов.
Целые пакеты использованных медицинских перчаток были конфискованы тайскими властями. Вещи выстирывали и подавали как неиспользованные.
Однако десятки миллионов других медицинских перчаток, которые уже использовались, ускользнули от бдительности властей Бангкока и достигли Соединенных Штатов.
— Мы начали получать телефонные звонки от очень разгневанных клиентов, которые кричали на нас. Перчатки не были новыми, их стирали, перерабатывали, мы точно не знаем, откуда они. Некоторые были грязными, некоторые с пятнами крови, — сказал американский бизнесмен.
Власти США получали жалобы на качество медицинских перчаток, присланных из Таиланда некой компанией, но импорт таких изделий из азиатского государства продолжался, как показало расследование CNN.
— Они не подходили для использования в больницах. Они никому не подходили. Вы видите, как они упакованы, они сложены в кучу, как будто кто-то засунул их рукой в коробку. Их определенно мыли. На них заметны коричневые разводы, — сказано в материале.
В общей сложности в США попали 80 миллионов использованных медицинских перчаток, но неясно, где именно они были распространены и использовались ли они в медицинских учреждениях. Министерство внутренней безопасности США открыло расследование по факту продажи такого товара.
Напомним, правоохранители разоблачили в Киеве группу лиц, которые по заказу туристических фирм массово подделывали ПЦР-тесты и справки о вакцинации против COVID-19.