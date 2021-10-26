Николаевцы пожаловались на условия в детской городской больнице №2 по улице Рюмина, где разваливается мебель и негде нормально помыться.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет Светлана Горохова.

По словам женщины, недавно ее пятилетний ребенок лежал в этой детской больнице. Она жалуется, что за пять дней, которые им пришлось провести в больнице, их трижды переводили на разные этажи.

– Нас три раза уже переводили с третьего этажа на первый, потом с первого на четвертый. Ребенок болен, двухстороннее воспаление лёгких, ребенок в стрессе, испуган, впервые попал в больницу, – пишет она.

Женщина отмечает, что в палатах нет отдельных кроватей для родителей, а вся мебель старая и нуждается в ремонте. Кроме того, в больнице в третьем отделении негде хранить и разогревать еду.

- Кроватей для мам отдельных не предоставляется, также для мам не готовят еду, только порцию на детей. Условия в больнице ужасные, один старый маленький холодильник «Донбасс» на все отделение, который гудит очень громко, для всех не хватает места, куда поставить продукты. В палате умывальников нет, тумбочки и кровати вот-вот развалятся, все поцарапанное. Нет условий мало-мальски помыться мамам и детям, особенно, на третьем и четвертом этажах этой детской больницы. Разогреть для ребёнка и для мамы еду негде, микроволновки отсутствуют, – сетует Светлана Горохова.

Также женщина возмущена тем, что в больнице провели учебную тревогу и больным детям пришлось спускаться в подвал.

– Также сегодня объявили по всем палатам: «Пожар, быстро собирайтесь, одевайтесь, одевайте детей и эвакуироваться будете». У больных детей началась истерика, крики, плач, хаос, мамы кричат, паника. Отвели всех в подвал, это по лестнице! Дети больны! В подвале сказали, что это учебная тревога и потом сказали возвращаться назад. Это что? Ко всем ужасающим условиям в этой больнице, дети получили огромнейший стресс, панику создали, по всем отделениям после «эвакуации» детский плач. Условия в детской больнице на Рюмина в 3 отделении! Хотелось бы задать вопрос нашему мэру, что же важнее в нашем городе: флаг за несколько миллионов, участие в ТВ шоу или может дети? Как в таких условиях можно находиться, лечиться детям, как!? Здесь хочется просто выть от всех этих условий, и скорее сбежать домой, – пишет Светлана Горохова.

Напомним, что в Николаеве развернули детскую больницу №2 как госпитальную базу для лечения COVID-19. Там организовали 60 коек, в том числе 6 реанимационных.

Также сообщалось, что в городских больницах Николаева, которые имеют автономное негазовое отопление, начат отопительный сезон.