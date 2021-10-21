В городских больницах Николаева, которые имеют автономное негазовое отопление, начат отопительный сезон.

Об этом сообщается на официальном сайте Николаевского горсовета.

С 20 октября отопление начали включать в пяти городских больниц с автономным отоплением: городская детская больница №2, городская больница №4, городская больница №5, городская больница №3, роддом №2.

Другие заведения социальной сферы - больницы, детсады и так далее - планируют подать тепло уже в понедельник, 25 октября. Школы начнут отапливать после каникул.

Как сообщалось ранее, для начала отопительного сезона «Николаевоблтеплоэнерго» должен рассчитаться за распределение газа перед АО «Николаевгаз». Сумма долга составляет 36 миллионов гривен. Без уплаты этих средств «Николаевгаз» отказывается распломбировать счетчики. 6 миллионов гривен у городского теплоснабжающего предприятия есть, еще 30 миллионов гривен просит из бюджета города в качестве финансовой помощи.

Ранее директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что отопление в жилых домах города запустят с 1 ноября.

Напомним, в ходе брифинга директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов также рассказал, что по состоянию на 20 октября все счета предприятия по-прежнему находятся под арестом, несмотря подписанный меморандум между Кабинетом министров, НАК «Нафтогаз Украины», Ассоциацией городов Украины и Конгрессом местных и региональных властей.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если территориальные громады не успеют заключить договора с «Нафтогазом» для газоснабжения бюджетных учреждений, то некоторые города могут остаться без льгот на газ.

Как сообщалось, на Николаевщине, как и в других областях страны, объявили чрезвычайную ситуацию, чтобы бюджетные учреждения могли заключить прямые договора с НАК «Нафтогаз» на поставку газа в этом отопительном сезоне.

Также отмечалось, что в школах, садиках, больницах и прочих бюджетных учреждениях Николаевщины могут не успеть пустить тепло до начала похолодания. Процесс подписания прямых договоров с НАК «Нафтогаз» в рамках чрезвычайной ситуации, объявленной региональной комиссией по ТЭБ и ЧС, может затянуться.

При этом жители Николаева жалуются на отсутствие тепла в больницах и учебных заведениях города. В Николаевском городском совете пока не готовы назвать даты запуска отопительного сезона.

Кроме этого, исполком утвердил ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ тарифы на отопление для населения на уровне 2,4-2,6 тысячи гривен за гигакалорию. При этом на деле платить горожане будут 1,8-1,9 тысячи гривен за гигакалорию.