В городках, окружающих Харьков, подходят к концу свободные кровати для зараженных коронавирусом. В медучреждениях Краснограда, Волчанска и Богодухова буквально осталось по одной незанятой койке.

Об этом информирует «Накипело».

В остальных городах Харьковщины ситуация обстоит немногим лучше: Змиевская больница способна принять 10 человек, Балаклейская и Изюмская по 40. В Купянске и Лозовске сильной нагрузки пока не наблюдается (свободны 44% и 73% мест соответственно).

Изнутри самого Харькова закончились места в больнице № 13 и в Диспансере радиоционной защиты населения, в одной из центровых больниц — областной инфекционной могут принять еще двух пациентов, а в больнице № 25 вместятся шестеро.

— В 17-й больнице свободны 11 % мест, в областной — 13,5 %, в 18-й больнице — 22,5 %, в Госпитале ветеранов войны — 45,5 %. Больше всего свободных мест осталось в больнице № 8 (49 %), в областной детской инфекционке (51 %), больнице № 2 «Укрзалізниці» (54 %) и в роддоме №2 (71 %), — приводит статистику издание.

Ранее сообщалось, в Харькове решили провести «Зомбифест» на фоне четвертой волны COVID-19.