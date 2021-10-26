В приложении «Дія» появятся новые функции с подтверждением выздоровления от COVID-19.

Об этом проинформировал глава Минцифры Михаил Федоров.

По словам министра, к системе уже подключили первую лабораторию с ПЦР-тестами.

Вместе с тем, запуск бета-тестирования сертификатов для переболевших Covid-19 будет зависеть от того, насколько быстро произойдет интеграция лабораторий с системой и качеством данных лабораторий.

По словам министра, запуск новых функций планируется осуществить в течение 2-4 дней.

По состоянию на сегодняшний день вакцинированные граждане могут сгенерировать в приложении как внутренний, так и международный covid-сертификаты.

Как сообщалось, мошенники создали фейковую копию приложения с документами в стиле «Дії».