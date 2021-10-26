Завтра, 27 октября, в связи с ремонтными работами на участке по улице Новозаводской — Херсонское шоссе будет прекращено водоснабжение с 9.00 до 17.00 в ближайших домах.

Об этом информирует пресс-служба «Николаевводоканала».

В частности, воды не будет по следующим адресам:

улицы Херсонское шоссе — 4 Продольная;

улицы Новозаводская — Вячеслава Чорновила.

Кроме того, в этот день запланированы аварийно-ремонтные работы по адресу улица Знаменская, 2. В связи с этим с микрорайоне Кульбакино водоснабжение будет отсутствовать с 9.00 до 18.00.

Ранее сообщалось, что в Николаеве ситуация с COVID-19 не сильно повлияла на оплату услуг «Николаевводоканала». Но в городе стабильно до 10% горожан «привыкли жить за счет соседа».