В Николаеве ситуация с COVID-19 не сильно повлияла на оплату услуг «Николаевводоканала». Но в городе стабильно до 10% горожан «привыкли жить за счет соседа».

Об этом рассказал генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По его словам, горожане достаточно дисциплинированы и платят за услуги вовремя. Тех, кто не платит, вскоре начнут отключать от водоснабжения, так как в Украине уже сняты ограничения на отключение населения за долги по коммунальным услугам на период карантина.

– Существует определенная часть горожан, которые считают, что они могут жить за счет соседа. Это ориентировочно 8-10% горожан. Ограничения в связи с COVID-19 в части отключения сняты. Мы возвращаемся к тому, что будем отключать наших потребителей, которые не платят. Пользуясь случаем, приглашаю всех горожан, у которых возникли определенные трудности с оплатой наших услуг. Приходите к нам, мы всегда найдем компромисс, мы всегда найдем возможность подписать договор о реструктуризации, тем самым снимем напряженное взаимоотношение, – подчеркнул Борис Дуденко.

Ранее сообщалось, что николаевцам следует ожидать повышения цены на воду. Это связано с подорожанием электроэнергии, а также с получением кредита на модернизацию и реконструкцию очистных сооружений водопровода «Николаевводоканала».

Напомним, что в Николаеве снижение качества воды фиксируют в одно и то же время уже десять лет подряд. Причина тому – застой воды в системе и сине-зеленые водоросли в реке Днепр.