Николаевцам следует ожидать повышения цены на воду. Это связано с подорожанием электроэнергии, а также с получением кредита на модернизацию и реконструкцию очистных сооружений водопровода «Николаевводоканала».

Об этом рассказал генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Он отметил, что сейчас ведутся расчеты по тарифу, которые будут переданы на рассмотрение НКРЭ. К середине декабря станет понятно, каким тариф будет в следующем году.

– После расчетов будет понятно, какой нас тариф ожидает, но чудес не предвидится. Если составляющая тарифа поднимается, то поднимается и тариф. Это не желание водоканала, это не желание местных или центральных властей. Такова жизнь, такова экономика, она диктует такие правила, - подчеркнул Борис Дуденко.

Кроме того, он рассказал, что после получения 20 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка, предприятию придется повысить стоимость водоснабжения, но это произойдет где-то через восемь лет, когда необходимо будет выплачивать проценты по кредиту.

– Чуть больше тариф поднимется из-за самого кредита, но условия у нас хорошие. Кредит берется на 30 лет, и 8 лет у нас идет отсрочка по кредиту. Только через 8 лет мы начнем частично выплачивать тело и проценты по кредиту. Если мы возьмем к расчету наш сегодняшний тариф, ориентировочно подорожание одного кубометра воды будет на 3 гривны. Что это значит? Один человек в среднем потребляет 3 куба воды в месяц, ориентировочно стоимость воды для одного человека подорожает на 9 гривен. Что сейчас можно купить за 9 гривен? Слои населения, которым сложно оплачивать, они защищены льготами и субсидиями. Я не думаю, что это будет проблемой. Горожане должны понимать, если мы не будем проводить эти действия, то мы завтра останемся с ужасным качеством воды, либо вообще без воды, – уверен Борис Дуденко.

Ранее сообщалось, что в Николаеве снижение качества воды фиксируют в одно и то же время уже десять лет подряд. Причина тому – застой воды в системе и сине-зеленые водоросли в реке Днепр.

Напомним, что Днепр оказался в плохой экологической ситуации, сине-зеленые водоросли захватили водную гладь и перекрыли кислород для рыбы. Экс-глава Госэкоинспекции Егор Фирсов отметил, что река страдает от человеческого влияния каждый день и это дает свои негативные результаты.