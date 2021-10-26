В Запорожье задержали автоугонщика, у него обнаружили машину Mazda CX-9, принадлежащую директору Центрального стадиона Владимиру Коссе.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, транспортное средство исчезло утром 5 октября. Легковушку заявитель припарковал у подъезда многоэтажки по проспекту Центральному. Информация о том, что машина находится во владении Владимира Коссе, появилась позже.

Отмечается, что автомобиль уже вернули владельцу.

Ранее сообщалось, что в Первомайске угнали автомобиль Renault Megane, который был припаркован между многоэтажками.