Сегодня утром, 5 октября, у жителя Николаева угнали машину Mazda CX-9, он обратился к правоохранителям.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Сообщается, что в отделение № 1 Николаевского районного управления обратился 54-летний горожанин и рассказал, что его автомобиль Mazda CX-9 серебристого цвета с номерным знаком ВЕ7488СИ угнали. Легковушку заявитель припарковал у подъезда многоэтажки по проспекту Центральному.

По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством».

Напомним, в августе в Первомайске Николаевской области угнали автомобиль Renault Megane.