Сегодня утром, 5 октября, у жителя Николаева угнали машину Mazda CX-9, он обратился к правоохранителям.
Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Сообщается, что в отделение № 1 Николаевского районного управления обратился 54-летний горожанин и рассказал, что его автомобиль Mazda CX-9 серебристого цвета с номерным знаком ВЕ7488СИ угнали. Легковушку заявитель припарковал у подъезда многоэтажки по проспекту Центральному.
По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством».
Напомним, в августе в Первомайске Николаевской области угнали автомобиль Renault Megane.
|
Відродження справжньої історії МиколаєваСтанислав Мартиросов
|
Дерибан Кинбурна: кому это выгодно?Анатолий Дюмин
Сегодня утром, 5 октября, у жителя Николаева угнали машину Mazda CX-9, он обратился к правоохранителям.
Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Сообщается, что в отделение № 1 Николаевского районного управления обратился 54-летний горожанин и рассказал, что его автомобиль Mazda CX-9 серебристого цвета с номерным знаком ВЕ7488СИ угнали. Легковушку заявитель припарковал у подъезда многоэтажки по проспекту Центральному.
По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством».
Напомним, в августе в Первомайске Николаевской области угнали автомобиль Renault Megane.