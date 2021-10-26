Госпропотребслужба оштрафовала сеть из Харькова, которая торговала кондитерской продукцией производства Российской Федерации.
О рейде отчитались в ведомстве.
Инспектора в ходе проверки нашли сладости от ПАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский», кондитерская фабрика «Победа», АО «Акконд».
— Подсанкционные товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно. Очень странно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона, — акцентировала глава службы Владислава Магалецкая.
Как сообщалось, Ассоциация кондитеров утверждает, что в Украине продолжают снижаться объемы изготовления карамельной и шоколадной продукции.
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Госпропотребслужба оштрафовала сеть из Харькова, которая торговала кондитерской продукцией производства Российской Федерации.
О рейде отчитались в ведомстве.
Инспектора в ходе проверки нашли сладости от ПАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский», кондитерская фабрика «Победа», АО «Акконд».
— Подсанкционные товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно. Очень странно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона, — акцентировала глава службы Владислава Магалецкая.
Как сообщалось, Ассоциация кондитеров утверждает, что в Украине продолжают снижаться объемы изготовления карамельной и шоколадной продукции.