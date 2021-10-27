США отложат миллионы доз вакцины Moderna для закупки Африканским союзом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Об этом сообщает Politico.

Планируется, что США отложит примерно 33 миллионов доз вакцины Moderna с декабря 2021 года по февраль 2022 года, чтобы Африканский союз мог закупить и принять доставку этих доз.

— Эта сделка позволит получить на континенте дозы Moderna, которые были долгожданными и востребованными, — сказала Джен Псаки.

В результате 33 миллиона доз Moderna, отложенные США, будут включены в 50 миллионов доз, переданных американской фармацевтической компанией Африканскому союзу.

Всего США доставили в Африку 55 миллионов доз вакцины от COVID-19. Еще 17 миллионов доз вакцины Johnson&Johnson будут отправлен в ближайшие недели, и десятки миллионов доз вакцины Pfizer также будут отправлены на континент.

Ранее сообщалось, что эффективность вакцины Moderna от госпитализации составила 93%, в то время как эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson составила 88% и 71%, соответственно.