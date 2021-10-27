Десятилетия браконьерства в Мозамбике привели к редкой генетической мутации, в результате которой все больше и больше слонов рождаются с отсутствием бивней.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом Science.

Ученые утверждают, генетическое заболевание, которое раньше было редкостью, стало встречаться чаще, а уничтожение 90% популяции слонов в регионе ради слоновьей кости поставило под угрозу весь вид.

Исследование показывает, что до бума браконьерства 18,5% самок имели эту мутацию — без бивней при рождении. Их доля выросла до 33% с начала 1990-х годов. Причина в том, что браконьеры не ловили слонов без бивней, что увеличивало их способность к воспроизводству и передаче своего гена потомству. А вот полноценные слоны с бивнями были главной целью на убийство для охотников за костью.

Поскольку определенная хромосома опасна для самцов, наследующие ее детеныши не развиваются должным образом в утробе матери, ученые также опасаются, что может родиться меньше слонов, что может замедлить восстановление популяции после бойни.

В настоящее время в национальном парке Горонгоса Мозамбика насчитывается не более 700 животных этого вида.

Ранее сообщалось, в Африке стадо слонов растоптало браконьера.