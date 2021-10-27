Исполнительный комитет Николаевского горсовета установил для городской больницы №5 новые тарифы на платные услуги.

Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Николаевского городского совета сегодня, 27 октября, пишут НикВести.

Проект решения предусматривает установление тарифов на платные медицинские услуги, которые в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 17.09.1996 № 1138 «Об утверждении перечня платных услуг, предоставляемых в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения и высших медицинских учебных заведениях», которые могут предоставляться коммунальным некоммерческим предприятием Николаевского городского совета «Городская больница №5».

В пояснительной записке указано, что в сейчас платные медицинские услуги предоставляются по тарифам, утвержденным распоряжением главы Николаевской облгосадминистрации от 04.12.2009 года. Тариф меняется в связи с изменениями экономических условий, которые произошли за период действия тарифов, расширением перечня платных медицинских услуг и с целью рационального использования средств.

Проект решения был приняли без дополнительного обсуждения.

Напомним, что в январе исполком Николаевского городского совета своим решением установил тарифы на платные медицинские услуги, предоставляемые коммунальным некоммерческим предприятием Николаевского городского совета «Городская больница №4».