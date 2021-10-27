Президент Австрии Александр Ван дер Беллен открыл двери своего дворца в Вене для граждан, которые наконец решили пройти вакцинацию.

Об этом пишет Jutarnji List.

Во дворец Хофбург в центре австрийской столицы пригласили 300 человек, 230 из которых успели получить свою первую дозу. Австрийский президент объяснил свой поступок желанием внести вклад в вакцинацию австрийцев.

Когда люди вошли во дворец Хофбург, несколько человек выразили протест и потребовали от властей снять ограничения.

В пятницу правительство Австрии заявило, что предусматривает ограничение передвижения для непривитых, если отделения интенсивной терапии больниц Австрии будут заполнены больше, чем 600 пациентами.

На сегодняшний день 63,7 процента населения Австрии полностью вакцинированы от коронавируса.

Ранее сообщалось, Кабинет министров утвердил порядок отстранения представителей профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19.