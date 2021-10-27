«Січ-2-30» запустят в космос 10 января 2022 года, хотя планировали в этом году. На орбиту аппарат доставит Falcon 9 SpaceX.

О новой дате запуска написал экс-сотрудник Госкосмоса Андрей Колесник.

Вывод на орбиту «Січ-2-30» перенесли на месяц, потому что именно на январь следующего года SpaceX наметил массовый запуск космических объектов от сторонних заказчиков, в число которых входит и Украина.

«Січ-2-30» станет первым из группы украинских спутников, которые выведут в космос.

Напомним, запустить украинский спутник планировали в декабре 2021 года. В космос спутник отправят ракетой компании SpaceX за 2 миллиона долларов.