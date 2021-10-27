Житомирскую, Киевскую, Хмельницукую, Черниговскую, Луганскую, Львовскую и Ивано-Франковскую области переведут в «красный» уровень угрозы распространения COVID-19.

Об этом сообщил министр Немчинов.

Регионы переведут в «красную» зону через два дня.

— Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 октября 2021 «красный» уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей, — сказано в сообщении.

Таким образом в красной зоне окажется большая часть страны с пятнадцатью областями: кроме новичников, красный режим уже действует в Херсонской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Николаевской областях.

Напомним, наша область переместилась в «красную» зону с вчерашнего дня.