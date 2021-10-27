В ночь на 27 октября сотрудники коммунального учреждения «Муніципальна варта» отправились в Николаев, чтобы сопроводить в Одессу цистерну с медицинским кислородом.

Как сообщает Думская, медицинский газ доставили в инфекционную больницу.

Известно, что вчера, 26 октября, особо острой стала нехватка кислорода в одесских ковидных больницах. Оба украинских предприятия, которые производили кислород, одновременно приостановили работу.

Напомним, вечером 25 октября в Николаевской городской больнице №5, где проходят лечение пациенты с COVID-19, возникла внештатная ситуация из-за сбоя поставок кислорода. В срочном порядке была организована экстренная поставка кислорода в баллонах, а также кислородных концентраторов.