Об этом пишет hromadske.
Ховербайки будут выпускаться в красно-черном цвете. Они состоят из мотоциклетного корпуса с пропеллерами. При посадке такой транспорт будет опираться на посадочные полозья.
Мотоцикл оснащен обычным двигателем и четырьмя электрическими двигателями. Разработчики обещают, что XTurismo сможет летать в течение 40 минут.
— До сих пор выбор заключался том, что лучше: передвижение по земле или по небу? Мы надеемся предложить новый метод, — сказал генеральный директор стартапа Дайсуке Катано.
Однако он признал, что в ближайшем будущем XTurismo можно будет использовать только на специальных уединенных дорогах — не на обычных. Впрочем, Катано надеется, что в будущем японские власти разрешат такому транспорту передвигаться наравне с другими автомобилями. Кроме того, по его словам, ховербайки уже в ближайшее время смогут использовать спасатели, чтобы добираться до труднодоступных мест.
Финансированием этого стартапа занимается целый ряд фирм — в том числе технологические компании Mitsubishi и Kyocera.
Ранее сообщалось, что Илон Маск готов сделать «летающую» Tesla и электрический микроавтобус с солнечной крышей.
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Об этом пишет hromadske.
Ховербайки будут выпускаться в красно-черном цвете. Они состоят из мотоциклетного корпуса с пропеллерами. При посадке такой транспорт будет опираться на посадочные полозья.
Мотоцикл оснащен обычным двигателем и четырьмя электрическими двигателями. Разработчики обещают, что XTurismo сможет летать в течение 40 минут.
— До сих пор выбор заключался том, что лучше: передвижение по земле или по небу? Мы надеемся предложить новый метод, — сказал генеральный директор стартапа Дайсуке Катано.
Однако он признал, что в ближайшем будущем XTurismo можно будет использовать только на специальных уединенных дорогах — не на обычных. Впрочем, Катано надеется, что в будущем японские власти разрешат такому транспорту передвигаться наравне с другими автомобилями. Кроме того, по его словам, ховербайки уже в ближайшее время смогут использовать спасатели, чтобы добираться до труднодоступных мест.
Финансированием этого стартапа занимается целый ряд фирм — в том числе технологические компании Mitsubishi и Kyocera.
Ранее сообщалось, что Илон Маск готов сделать «летающую» Tesla и электрический микроавтобус с солнечной крышей.