В ООН представили видеоролик, где к делегациям стран и сотрудникам всемирной организации обращается динозавр.

Такое видео было создано в рамках кампании «Не выбирайте вымирание» Программой развития ООН, сообщает Green Deal.

Доисторический монстр выбрал местом для своего выступления трибуну Генеральной ассамблеи ООН, где еще недавно выступали мировые лидеры.

— Пришло время, чтобы люди перестали придумывать оправдания и начали претворять в жизнь изменения, — обратился динозавр к делегатам и сотрудникам всемирной организации.

В своей речи динозавр выразил мнение, что государственные субсидии на углеводороды иррациональны и нелогичны в контексте климатических изменений.

Динозавр также задал присутствующим риторический вопрос: «По крайней мере у нас был астероид, а какие оправдания у вас?».

Ролик появился накануне глобальной климатической конференции в Глазго и стал первым в истории ООН фильмом с применением компьютерной графики.

26 Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет с 31 октября по 12 ноября в Глазго (Великобритания). Всего в работе COP-26 примут участие более 30 тыс. человек из 200 стран. На конференции будут присутствовать лидеры многих государств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. СМИ указывают, что речь идет о самом масштабном подобном саммите с момента Конференции по климату в Париже 2015 года, результатом которой стала выработка Парижского соглашения по климату.

Напомним, Организация Объединенных Наций сообщила, что прошлый год в Азии был самым жарким за всю историю наблюдений, а экстремальная погода имела серьезные последствия для развития континента.