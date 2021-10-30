Александр Литвиненко

Американская компания HBO снимет сериал об убийстве бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко, который был отравлен российскими агентами радиоактивным полонием-210.

Главную роль сыграет известный актер Бенедикт Камбербэтч, пишет Лига со ссылкой на западные СМИ Variety.

По данным издания, сериал будет называться «Лондонград». Он будет основан на книге Алана Коуэлла «Последний шпион» о судьбе Александра Литвиненко.

Журналисты пишут, что Бенедикт Камбербэтч будет играть роль Александра Литвиненко. Кроме того, он будет исполнительным продюсером сериала вместе с Дэвидом Скарпой, который также пишет сценарий.

Бенедикт Камбербэтч

Отмечается, что в команду исполнительных продюсеров войдет и Брайан Фогель. Он вместе с Дэном Коганом является лауреатом премии Оскар за документальный фильм «Икар», в котором подробно описывается государственная допинговая программа России с олимпийскими спортсменами.

Александр Литвиненко работал в ФСБ РФ, а в 2000 году, когда против него открыли уголовные дела в России, переехал в Великобританию.

23 ноября 2006 года Александр Литвиненко умер. По выводам британского следствия, ему подмешали в чай радиоактивный полоний-210 депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой (бывший коллега Литвиненко по ФСБ) и бизнесмен Дмитрий Ковтун, который в прошлом был сотрудником ГРУ.

21 января 2016-го судья Высшего суда Лондона Роберт Оуэн представил доклад по результатам публичного дознания, в котором утверждалось, что убийство Литвиненко было, предположительно, одобрено президентом РФ Владимиром Путиным.

21 сентября 2021-го Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за убийство Александра Литвиненко, заявив, что агенты действовали под контролем властей РФ. В Кремле заявили, что не готовы прислушиваться к таким решениям ЕСПЧ.