Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и SpaceX в очередной раз переносят запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Начало операции запланировано на 3 ноября.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление NASA.
Отмечается, что запуск был перенесен из-за штормового предупреждения в долине Огайо на северо-востоке США.
Уже 3 ноября, согласно данным метеорологических служб, с 80% вероятностью ожидаются благоприятные погодные условия на месте запуска.
Добавим, что начало операции запланировано на 08:10 по киевскому времени.
Напомним, что запуск также переносился 20 октября.
Ранее сообщалось, что 16 октября Китай запустил ракету с тремя астронавтами, которые должны осуществить самую длинную космическую миссию в истории страны.
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и SpaceX в очередной раз переносят запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Начало операции запланировано на 3 ноября.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление NASA.
Отмечается, что запуск был перенесен из-за штормового предупреждения в долине Огайо на северо-востоке США.
Уже 3 ноября, согласно данным метеорологических служб, с 80% вероятностью ожидаются благоприятные погодные условия на месте запуска.
Добавим, что начало операции запланировано на 08:10 по киевскому времени.
Напомним, что запуск также переносился 20 октября.
Ранее сообщалось, что 16 октября Китай запустил ракету с тремя астронавтами, которые должны осуществить самую длинную космическую миссию в истории страны.
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
|
Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
|
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