В настоящее время одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили 87,3% педагогов.

Об этом сообщил в своем Telegram министр образования Сергей Шкарлет.

— Двумя дозами препарата от COVID-19 в Украине уже вакцинировано более 730 тыс. воспитателей садиков, учителей школ, профтехов, колледжей, преподавателей университетов и других работников учебных заведений. Одну дозу вакцины от COVID-19 получили 87,3%, — отметил Сергей Шкарлет.

Также министр сообщил, что самые высокие показатели вакцинированных, по крайней мере, первой дозой демонстрируют педагоги: Николаевской области — 93,6%; Киевской — 92,8%; Харьковской — 92,5%; Донецкой — 92,1%; Тернопольской — 90,3%.

В целом по Украине как минимум одну дозу вакцины получили 84% работников детских садов, 89,9% педагогов в школах, 91,9% персонала специализированных школ, 89,2% работников профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений и 86,4% педагогов в заведениях профессионального высшего образования.

Показатель вакцинированных педагогов в высших учебных заведениях (по крайней мере одной дозой) приближается к 80%.

Ранее в Николаевской области наблюдался самый высокий процент вакцинированных сотрудников школ и детских садов.