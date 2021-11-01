В Николаеве на улице 3-я Слободская демонтировали все незаконные МАФы. На днях там убрано последние два киоска.

Об этом сообщает Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

В департаменте отметили, что киоски убрали на участке улицы 3-я Слободская от проспекта Центрального до Большой Морской. Также убрали два больших павильона на пересечении Космонавтов и проспекта Богоявленского.

– На углу Космонавтов и Богоявленского проспекта пришлось снимать бетонную основу этих сооружений, чтобы ночью какие-то умники не заняли привлекательное место, которое осталось «ничейным». Работы на Богоявлнском проспекте проводились в рамках подготовки к проведению новой троллейбусной линии в Корабельный район. Пространство необходимо будет обустроить – провести провода, установить новые остановки и ограждение, привести в порядок прилегающую территорию для безопасности и комфорта николаевцев, – подчеркнул директор департамента Андрей Ермолаев.

Ранее сообщалось, что демонтировали шесть киосков, которые были незаконно размещены на рынке «Колос».

Напомним, что рядом с николаевской школой №57 демонтируют киоск, где раньше продавали слабоалкогольные напитки.