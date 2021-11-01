«Укрзалізниця» получила первые 5 купейных вагонов из партии, заказанной у Крюковского вагоностроительного завода за деньги государственного бюджета. В общей сложности их должно быть 100.

Об этом пишет пресс-служба УЗ.

Первые вагоны в Киеве уже согласовали использовать специалисты перевозчика. По условиям контракта, 20 из 100 вагонов должны поставить «Укрзалізниці» до конца 2021 года.

В УЗ рассказали, что вагоны оснащены кондиционерами, розетками с USB-портами, кнопками вызова проводника во всех купе и туалетах, кулерами с горячей и холодной водой, а также вакуумными туалетами и пеленающими столиками.

На столиках есть держатели для стаканов, купе оборудованы системой сигнализации — на ночь дверь фиксируется кнопкой блокировки, и при открывании двери соответствующий сигнал поступает в купе проводника. Обшивка полок сделана из износостойких материалов, которые выдержат усиленные нагрузки. В купе есть форточки, которые можно открыть для проветривания, даже на окнах для аварийного выхода.

Заказ предполагает, что Крюковский вагоностроительный завод должен построить и поставить УЗ 51 обычный купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесных креслах, и еще 17 таких же, но с купе начальника поезда.

В 2021 году в бюджете Украины предусмотрено 3 млрд грн на обновление подвижного состава для пассажирских перевозок.

Напомним, с 4 ноября между Киевом и Варшавой снова будет курсировать поезд № 67/68.