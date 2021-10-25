С 4 ноября между Киевом и Варшавой снова будет курсировать поезд № 67/68.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
Поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и прибывать в Варшаву в 09:02.
В обратном направлении поезд будет отправляться из Варшавы в 17:10 и будет прибывать в Киев в 11:00.
В компании напомнили, что кроме билета на поезд, согласно новым правилам карантина, пассажиры должны иметь при себе документ, подтверждающий COVID-безопасность. К таким документам относятся:
Напоним, Украина с 10 октября возобновила международное железнодорожное сообщение с Польшей (поезд «Киев—Перемышль»), которое приостановили из-за ситуации с пандемией коронавируса.
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С 4 ноября между Киевом и Варшавой снова будет курсировать поезд № 67/68.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
Поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и прибывать в Варшаву в 09:02.
В обратном направлении поезд будет отправляться из Варшавы в 17:10 и будет прибывать в Киев в 11:00.
В компании напомнили, что кроме билета на поезд, согласно новым правилам карантина, пассажиры должны иметь при себе документ, подтверждающий COVID-безопасность. К таким документам относятся:
Напоним, Украина с 10 октября возобновила международное железнодорожное сообщение с Польшей (поезд «Киев—Перемышль»), которое приостановили из-за ситуации с пандемией коронавируса.