С 4 ноября между Киевом и Варшавой снова будет курсировать поезд № 67/68.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и прибывать в Варшаву в 09:02.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Варшавы в 17:10 и будет прибывать в Киев в 11:00.

В компании напомнили, что кроме билета на поезд, согласно новым правилам карантина, пассажиры должны иметь при себе документ, подтверждающий COVID-безопасность. К таким документам относятся:

справка о получении хотя бы одной дозы вакцины;

международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации от COVID-19;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.

Напоним, Украина с 10 октября возобновила международное железнодорожное сообщение с Польшей (поезд «Киев—Перемышль»), которое приостановили из-за ситуации с пандемией коронавируса.