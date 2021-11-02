Румыния запустила кампанию «Чемпионы жизни», чтобы побудить граждан пройти вакцинацию благодаря примеру известных спортсменов.
Об этом передает EVZ.
Продвигать прививки среди взрослого населения вызвались чемпионы прошлых годов и действующие спортсмены Румынии: Габриэла Сабо (легкая атлетика), Дойна Мелинте (легкая атлетика), Ана Мария Брынза (фехтование), Виктор Хэнеску (теннис), Ева Тофалви (биатлон), Роберт Глинца (плавание), Бернадетт Со (настольный теннис) , Мариан Дрэгулеску (гимнастика), Флорин Брату (футбол), Лучиан Сынмэртян (футбол), Мариус Никулае (футбол), Александру Гордац (регби) и другие игроки.
Министерство спорта Румынии заявило, что ситуация в стране ужасна, и каждые 3 минуты человек умирает из-за ковида.
— Мы приняли решение начать эту кампанию, потому что близки к катастрофе и не можем оставаться равнодушными. Никто не защищен, и опасность слишком велика, чтобы ждать, пока не станет слишком поздно. В любой момент может заболеть кто-то, кто нам дорог, и болезнь может унести нас навсегда. Нет большего риска, чем смерть! Нет лучшего решения, чем вакцина! (…) Это одна из самых важных битв, в которых мы когда-либо участвовали, и мы делаем это с желанием придать мужество и уверенность нашим собратьям, спасти как можно больше жизней и приблизить мир без коронавируса, — заявил министр спорта Румынии Эдуард Новак.
Напомним, премьер-министр Румынии Флорин Кыцу призвал церковь к более широкому участию в пропаганде кампании вакцинации, по его словам, такая помощь особенно пригодится в сельской местности.
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Румыния запустила кампанию «Чемпионы жизни», чтобы побудить граждан пройти вакцинацию благодаря примеру известных спортсменов.
Об этом передает EVZ.
Продвигать прививки среди взрослого населения вызвались чемпионы прошлых годов и действующие спортсмены Румынии: Габриэла Сабо (легкая атлетика), Дойна Мелинте (легкая атлетика), Ана Мария Брынза (фехтование), Виктор Хэнеску (теннис), Ева Тофалви (биатлон), Роберт Глинца (плавание), Бернадетт Со (настольный теннис) , Мариан Дрэгулеску (гимнастика), Флорин Брату (футбол), Лучиан Сынмэртян (футбол), Мариус Никулае (футбол), Александру Гордац (регби) и другие игроки.
Министерство спорта Румынии заявило, что ситуация в стране ужасна, и каждые 3 минуты человек умирает из-за ковида.
— Мы приняли решение начать эту кампанию, потому что близки к катастрофе и не можем оставаться равнодушными. Никто не защищен, и опасность слишком велика, чтобы ждать, пока не станет слишком поздно. В любой момент может заболеть кто-то, кто нам дорог, и болезнь может унести нас навсегда. Нет большего риска, чем смерть! Нет лучшего решения, чем вакцина! (…) Это одна из самых важных битв, в которых мы когда-либо участвовали, и мы делаем это с желанием придать мужество и уверенность нашим собратьям, спасти как можно больше жизней и приблизить мир без коронавируса, — заявил министр спорта Румынии Эдуард Новак.
Напомним, премьер-министр Румынии Флорин Кыцу призвал церковь к более широкому участию в пропаганде кампании вакцинации, по его словам, такая помощь особенно пригодится в сельской местности.