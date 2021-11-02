Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович заявил родителям, чьим детям холодно в детских садах, что после рождения, в первую очередь, именно они отвечают за здоровье ребенка.

Об этом передает издание «Златопіль».

Избранный мэр порекомендовал одевать детей теплее, дабы они не мерзли.

— Родители должны следить за состоянием здоровья детей, а не привела, бросила и делайте с ребенком что хотите. А я вечером приду и заберу, или через неделю. Так тоже не бывает! Нарожали детей — пожалуйста, давайте ощущать родительскую ответственность, а громада — общественную. В садах и школах должно быть тепло, дети должны быть одеты, а питание должно быть сбалансированным. Это главные маркеры нашей общей ответственности!, — произнес Андрей Райкович.

При этом по санитарным нормам температура воздуха в помещениях, где находятся дети, должна находиться на уровне от +19 до +23. Начальница гороно Кропивницкого Лариса Костенко, в свою очередь, признала, что в части комнат температура не превышала и 15 градусов тепла.

Мама одного из детей заявила, что ее ребенок заработал переохлаждение в группе.

— Мне позвонили из сада и сказали, что у моего ребенка синие губы, его трясет. Я его забрала и повезла в больницу. Врач сказала, что это от переохлаждения. Сегодня сдали анализы, потому что повышенная температура тела была и вчера, и сегодня. В нашей группе 15 градусов уже неделю. Я одевала ребенку полушубок, ботинки и теплые колготки, — объяснила женщина.

Напомним, во многих детских садах Николаева не включили отопление. Родители жалуются, что в группах холодно и дети болеют.