Во многих детских садах Николаева не включили отопление. Родители жалуются, что в группах холодно и дети болеют.

Жалобы горожане публикуют в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді». Так, по словам родителей, тепла нет в садах № 50, №128, №139, №121.

– №139 в Корабельном районе тоже нет отопления и когда будет никто не знает. Дети массово болеют, – пишет Виталина Кузик. – При чём здесь суточная температура? Есть приказ исполняйте! Дети все болеют, а они 8 градусов ждут. В группах холодина, – сетует Ирина Шпакова.

Стоит напомнить, что с субботы, 23 октября, начат пуск тепла на объекты социально-культурной сферы Николаева. Такое решение было принято на внеочередном заседании исполнительного комитета Николаевского горсовета.

Вместе с тем, в управлении образования Николаевского горсовета отмечают, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» подает тепло в те детские сады, где есть техническая возможность. В городе пока отапливаются 17 детских садов: №60, №10, №37, №54, №85, №92, №72, №68, №66, №17, №99, №23, №12, №49, №49, №143, №118. В остальных отопление включат с 1 ноября. Что касается пуска тепла в школах, то он будет осуществлен после окончания каникул у школьников.

– Все остальные учебные заведения будут отапливаться тогда, когда включат отопление в жилых домах. Большие котельные, поэтому учебные заведения не могут по-другому запуститься, только с жилыми домами, – подчеркнула в комментарии изданию НикВести начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко.

Напомним, в ходе брифинга директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов также рассказал, что по состоянию на 20 октября все счета предприятия по-прежнему находятся под арестом, несмотря подписанный меморандум между Кабинетом министров, НАК «Нафтогаз Украины», Ассоциацией городов Украины и Конгрессом местных и региональных властей.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если территориальные громады не успеют заключить договора с «Нафтогазом» для газоснабжения бюджетных учреждений, то некоторые города могут остаться без льгот на газ.

Как сообщалось, на Николаевщине, как и в других областях страны, объявили чрезвычайную ситуацию, чтобы бюджетные учреждения могли заключить прямые договора с НАК «Нафтогаз» на поставку газа в этом отопительном сезоне.