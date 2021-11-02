Директор департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра (ДЭЦ) Минздрава Украины Татьяна Башкатова заявила, что в Украине ни один летальный случай в результате вакцинации от коронавируса не зарегистрирован.

Как сообщила эксперт, частота неблагоприятных событий после иммунизации в Украине составляет 0,1%.

По ее словам, большинство из них – это привычные для медиков проявления (покраснение кожи, головные боли, недомогание, миалгия, повышение температуры тела и т. п.).

Татьяна Башкатова заявила, что зарегистрировано 14 случаев анафилаксии на около 17 миллионов введенных доз – это очень низкая частота. Он также добавила, что профиль безопасности вакцин от COVID-19 благоприятный и польза значительно превышает риск.

Напомним, что в Украине за сутки 1 ноября зарегистрировано 19 тысяч 455 новых случаев COVID-19 и зафиксировано 700 смертей.