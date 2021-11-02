В Николаевской области создадут дополнительные мобильные бригады для проверки соблюдения правил «красной» зоны карантина.

Об этом сказал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким во время онлайн-брифинга во вторник, 2 ноября, пишут НикВести.

— Благодарю всех людей, которые вакцинировались. Но мы имеем очень большое количество заболеваний на сейчас. И мы будем в этом случае усиливать проверки. У нас вчера было 318 проверок, но сейчас будут дополнительные мобильные группы с привлечением сотрудников патрульной полиции и полиции для проверки соблюдения правил красной зоны. Это касается перевозчиков, учреждений, предприятий. Мы сделали все, чтобы бизнес мог работать, — сказал Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что если уровень заболеваемости на Николаевщине достигнет 1300 случаев в сутки, в области объявят локдаун.

Напомним, по состоянию на 2 ноября в Николаевской области выявлено 710 новых подтвержденных случаев коронавируса.

3о октября в Николаевской области был зафиксирован антирекорд — за сутки выявили 939 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Также 1 ноября отделение Николаевской городской больницы №3, предназначенное для лечение больных коронавирусом, было заполнено на 99,6%.