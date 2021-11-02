Центральный райсуд Николаева избрал меру пресечения для обвиняемого в бытовой краже. Мужчину взяли под стражу без установления суммы залога.
Об этом передает пресс-служба суда.
Подсудимый выносил имущество из чужого дома по улице Спасской в течении трех дней (с 15 по 18 октября). Уловом вора стали чугунные батареи, счетчик и пару метров электропроволоки.
Сторона обвинения настаивала на необходимости взять 29-летнего мужчину под стражу, обосновывая этот выбор его многочисленными судимостями (в течение 2014 – 2017 годов подозреваемый трижды привлекался к уголовной ответственности).
Кроме того, в судах рассматриваются еще семь дел о кражах, в которых он является фигурантом.
Изучив материалы процесса судья Иван Дидко склонился к решению о содержании подсудимого под стражей без определения размера залога.
Напомним, Первомайский районный суд признал 31-летнего мужчину виновным по факту грабежа, воровства, незаконного проникновения в жилище, а также незаконного обращения с оружием.
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Центральный райсуд Николаева избрал меру пресечения для обвиняемого в бытовой краже. Мужчину взяли под стражу без установления суммы залога.
Об этом передает пресс-служба суда.
Подсудимый выносил имущество из чужого дома по улице Спасской в течении трех дней (с 15 по 18 октября). Уловом вора стали чугунные батареи, счетчик и пару метров электропроволоки.
Сторона обвинения настаивала на необходимости взять 29-летнего мужчину под стражу, обосновывая этот выбор его многочисленными судимостями (в течение 2014 – 2017 годов подозреваемый трижды привлекался к уголовной ответственности).
Кроме того, в судах рассматриваются еще семь дел о кражах, в которых он является фигурантом.
Изучив материалы процесса судья Иван Дидко склонился к решению о содержании подсудимого под стражей без определения размера залога.
Напомним, Первомайский районный суд признал 31-летнего мужчину виновным по факту грабежа, воровства, незаконного проникновения в жилище, а также незаконного обращения с оружием.