Первомайский районный суд признал 31-летнего мужчину виновным по факту грабежа, воровства, незаконного проникновения в жилище, а также незаконного обращения с оружием.

Об этом информируют на странице Первомайской окружной прокуратуры в Facebook.

В ходе досудебного расследования установлено, что ранее судимый 31-летний мужчина вновь совершил ряд преступлений. Так, в декабре 2018 года злоумышленник, угрожая продавцу, ограбил магазин продуктов в Первомайском районе и вынес оттуда 3 тысячи гривен.

Кроме того, с декабря 2018 года по январь 2019-го он совершил 6 краж в жилых домах Первомайска и Первомайского района, похитив различную бытовую технику на общую сумму около 30 тысяч гривен.

Также в января 2019 года мужчина с целью наживы разбил окно жилого дома в Первомайском районе и пробрался внутрь. Вор не нашел там ничего интересного и ушел. Во время задержания злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли гладкоствольный самозарядный пистолет, который он хранил незаконно.

19 мая 2021 года Первомайский районный суд поддержал позицию обвинения и приговорил злоумышленника к 5 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что судьи в Николаеве приняли решение оставить под стражей 43-летнего злоумышленника, подозреваемого в вымогательстве.