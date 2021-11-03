В Украине за минувшие сутки, 2 ноября, подтвердили 23 тысячи 393 новых случая коронавируса и 720 смертей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки зафиксировано 720 смертей, госпитализаций — 5935, выздоровлений — 11 937.

Больше всего случаев за сутки обнаружили в Киеве (+2024), Днепропетровской (+1935), Одесской (+1858), Харьковской (+1374), Запорожской (+1558) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 979 086 человек, выздоровели — 2 466 674, летальных исходов — 69 447.