В Украине за минувшие сутки, 2 ноября, подтвердили 23 тысячи 393 новых случая коронавируса и 720 смертей.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки зафиксировано 720 смертей, госпитализаций — 5935, выздоровлений — 11 937.
Больше всего случаев за сутки обнаружили в Киеве (+2024), Днепропетровской (+1935), Одесской (+1858), Харьковской (+1374), Запорожской (+1558) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 979 086 человек, выздоровели — 2 466 674, летальных исходов — 69 447.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 1 ноября, зарегистрировали 19 455 новых случаев COVID-19.
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В Украине за минувшие сутки, 2 ноября, подтвердили 23 тысячи 393 новых случая коронавируса и 720 смертей.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки зафиксировано 720 смертей, госпитализаций — 5935, выздоровлений — 11 937.
Больше всего случаев за сутки обнаружили в Киеве (+2024), Днепропетровской (+1935), Одесской (+1858), Харьковской (+1374), Запорожской (+1558) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 979 086 человек, выздоровели — 2 466 674, летальных исходов — 69 447.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 1 ноября, зарегистрировали 19 455 новых случаев COVID-19.