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В Украине одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 91% учителей. Николаевщина стала лидером среди регионов по количеству вакцинированных педагогов.
Об этом в своем Telegramm-канале сообщил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.
По его словам, двумя дозами вакцинировано около 447 тысяч работников учреждений общего среднего образования, или почти 70%. Лидеры среди регионов, где наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой педагогов:
– Благодарю всех педагогов за то, что совместными усилиями мы преодолели отметку в 80% вакцинированных среди работников учреждений общего среднего образования во всех областях страны (полный и неполный цикл вакцинации), – написал он.
Ранее сообщалось, что в городе Первомайск Николаевской области наблюдается ажиотаж среди желающих привиться от COVID-19. Около местных пунктов вакцинации выстраиваются очереди, дополнительно задействованы мобильные бригады медиков.
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В Украине одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 91% учителей. Николаевщина стала лидером среди регионов по количеству вакцинированных педагогов.
Об этом в своем Telegramm-канале сообщил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.
По его словам, двумя дозами вакцинировано около 447 тысяч работников учреждений общего среднего образования, или почти 70%. Лидеры среди регионов, где наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой педагогов:
– Благодарю всех педагогов за то, что совместными усилиями мы преодолели отметку в 80% вакцинированных среди работников учреждений общего среднего образования во всех областях страны (полный и неполный цикл вакцинации), – написал он.
Ранее сообщалось, что в городе Первомайск Николаевской области наблюдается ажиотаж среди желающих привиться от COVID-19. Около местных пунктов вакцинации выстраиваются очереди, дополнительно задействованы мобильные бригады медиков.