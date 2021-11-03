В Украине одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 91% учителей. Николаевщина стала лидером среди регионов по количеству вакцинированных педагогов.

Об этом в своем Telegramm-канале сообщил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.

По его словам, двумя дозами вакцинировано около 447 тысяч работников учреждений общего среднего образования, или почти 70%. Лидеры среди регионов, где наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой педагогов:

Киевская область – 98,8%;

Николаевская – 98%;

Донецкая – 96%;

Харьковская – 95,8%;

Хмельницкая – 94,7%.

– Благодарю всех педагогов за то, что совместными усилиями мы преодолели отметку в 80% вакцинированных среди работников учреждений общего среднего образования во всех областях страны (полный и неполный цикл вакцинации), – написал он.

Ранее сообщалось, что в городе Первомайск Николаевской области наблюдается ажиотаж среди желающих привиться от COVID-19. Около местных пунктов вакцинации выстраиваются очереди, дополнительно задействованы мобильные бригады медиков.