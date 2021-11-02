В городе Первомайск Николаевской области наблюдается ажиотаж среди желающих привиться от COVID-19. Около местных пунктов вакцинации выстраиваются очереди, дополнительно задействованы мобильные бригады медиков.

Об этом говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

— С понедельника до 120-140 человек (в день, — прим.). Массово люди стали вакцинироваться. Объем работы очень большой. Хочу сказать, что в субботу и воскресенье городская поликлиника до 16:00 работает. Есть врач и бригада, которые делают прививки, — рассказала заведующая семейной амбулаторией «Фрегат-2» Маргарита Кучевская.

Отмечается, что из-за большого наплыва людей в Первомайске открыли дополнительные пункты вакцинации.

— У нас работает пять центров вакцинации, расположенные во всех микрорайонах города. Они работают с 8:00 до 16:00. Работает также центр вакцинации. Он работает без выходных, также — с 8:00 до 16:00. На прошлой неделе мы организовали работу мобильной бригады в гипермаркете «Эпицентр». Там пока бригада работает с 12:00 до 16:00, — рассказала главный врач КП «ПЦПМСП» Татьяна Оболенская.

Медики подчеркивают, что все пункты вакцинации обеспечены достаточным количеством вакцин.

В то же время, эпидемиологическая ситуация в Первомайске остается напряженной. Еженедельно в городе выявляют около 200 больных коронавирусом.

— За прошлую неделю у нас было зафиксировано 212 человек, больных коронавирусом, из них 36 человек — дети, что составляет 17%. В связи с этим, на заседании комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение перевести наших школьников на дистанционное обучение, — рассказала Татьяна Оболенская.

Вскоре в Первомайске для проверки соблюдения карантинных мер будут задействованы специальные рабочие группы.

Напомним, за прошедшие сутки в Николаевской области выявлено 710 новых подтвержденных случаев коронавируса. В Украине за минувшие сутки, 1 ноября, зарегистрировали 19 455 новых случаев COVID-19.