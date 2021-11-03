Шутка в социальной сети стоила гражданину Китая свободы и девяти дней в спецприемнике.

Об этом информирует EVZ.

Гражданин Китая опубликовал мем с собакой в полицейской фуражке в групповой беседе в местной социальной сети. Он пожаловался на ограничения, введенные властями в отношении COVID.

Шутка завирусилась и попала в поле зрение полиции. И власти решили, что он должен быть наказан лишением свободы. Его задержание произошло после того, местные правоохранители установили его реальную личность.

В ходе «расследования» сотрудник полиции внедрился в чат-группу, которая насчитывала около 330 человек. Он анализировал посты и сообщения о том, что автор мема «недоволен мерами по предотвращению Covid-19». В результате пользователя решили вызвать в отделение полиции и после допроса задержали на девять суток в качестве наказания.

Китайское государство приняло политику абсолютной нетерпимости в отношении информации о COVID-19 в Интернете.

— Полиция находится в авангарде предотвращения и контроля пандемии Covid-19 и призвана обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, — заявили в правоохранительных органах.

Напомним, суд в китайском Гуандуне приговорил к тюремному заключению 24 человек, которые были причастны к сайту, где опубликовали сообщения о семье Си Цзиньпина.